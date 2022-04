Covid-19 : Les défis du système de santé chinois face à Omicron

La Chine affronte sa pire flambée épidémique de toute la pandémie: des millions d’habitants sont confinés, des milliers de lits installés à la hâte et le système médical est sous pression.

Taux de vaccination

Autre difficulté: la protection des personnes âgées. Car parmi les plus de 80 ans, seule la moitié a reçu deux doses. Chez les 60 ans et plus, un peu plus de 50% seulement ont reçu une dose de rappel. Une situation préoccupante car à Hong Kong, territoire semi-autonome du sud de la Chine, une récente flambée épidémique a emporté de nombreux patients âgés non vaccinés.