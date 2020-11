Coronavirus : Les défis d’un domaine skiable binational

L'ouverture des pistes fait actuellement débat à travers l'Europe. En Suisse, cantons et Confédération souhaitent que les stations de ski soient ouvertes cet hiver.

Pour les stations qui s’étendent sur deux pays, comme les Portes du Soleil, le problème est encore plus épineux (photo d’archive).

Mercredi, le président du conseil d’administration des Portes du Soleil Suisse, Enrique Caballero, indiquait sur les ondes de Rhône FM: «nous prévoyons d’aller chercher les skieurs du côté de Châtel et des autres stations des Portes du Soleil françaises avec des bus. (...) On s’apprête à absorber une partie de la clientèle française des Portes du Soleil».

Egalement sollicité par l’agence de presse, Enrique Caballero revient sur ces propos et précise qu’à la demande de Châtel (F), le domaine binational met en place un «bus navette» entre Châtel et Morgins (VS). «Il ne s’agit en aucun cas de prospection. Nous ne mettons pas en place une usine à gaz, nous souhaitons simplement éviter une saturation des parkings», souligne-t-il.