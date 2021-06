Suisse : Les dégâts dus à la grêle se chiffrent déjà en millions

Les violents orages de ce week-end ont causé des dommages évalués à quelque 11 millions de francs rien que chez AXA, estime lundi l’assureur.

Si AXA a enregistré des déclarations provenant de tout le pays, les régions les plus durement touchées par les intempéries se situent entre Wattenwil (BE) et Thoune, à Malters/Kriens (LU) et autour de Fribourg.