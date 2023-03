Turquie: «Les dégâts du séisme dépassent les 100 milliards»

Turquie : «Les dégâts matériels du séisme dépassent les 100 milliards de dollars»

Un mois après le séisme, qui a tué plus de 46’000 personnes côté turc, «il est déjà clair que les seuls dégâts matériels vont se monter à plus de 100 milliards de dollars», a déclaré par visioconférence, depuis Gaziantep, lors d’un briefing régulier de l’ONU à Genève, Louisa Vinton, responsable pour la Turquie du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). «Les coûts de reconstruction et tout ce qui aura à voir avec le fait de reconstruire mieux et plus écologiquement vont évidemment encore dépasser ce montant.» Pour la Syrie, la Banque mondiale parle de 5,1 milliards.