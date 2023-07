Les dégonfleurs de pneus n’épargnent pas les voitures électriques

En plus, sa voiture était à ce moment-là garée devant la gare CFF de La Conversion (VD). «Je préfère prendre les transports publics le plus possible. Mais comme j’habite loin de la gare, accéder à pied ou à vélo n’est pas possible», dit-elle. Mais cela n’exonère pas sa voiture de la colère des militants. «Attention, nous avons dégonflé l’un de vos pneus», est-il écrit en grand sur le manifeste déposé sur le pare-brise de la voiture.

Ils détruisent la route et c’est le contribuable qui paie

Car pour eux, il ne s’agit pas que d’une question d’émissions de CO₂. Outre la dangerosité des SUV («les enfants sont huit fois plus susceptibles d’être tués s’ils sont heurtés par un SUV par opposition à une voiture classique»), c’est leur volume – et les coûts qui en découlent – qui dérange. «Les infrastructures destinées aux voitures sont excessivement subventionnées par de l’argent public. Les SUV sont les plus assistés car ils engendrent une accélération phénoménale de l’usure de la chaussée, impliquant des rénovations plus régulières et coûtent des millions au contribuable.»