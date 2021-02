Le Parti socialiste a arrêté ses mots d’ordre pour les deux prochains scrutins. C’es trois fois non en mars et trois fois oui en juin.

L’assemblée s’est déroulée par visioconférence. dr

Réunis en assemblée en ligne, les délégués du Parti socialiste ont adopté leurs mots d’ordre pour les votations du 7 mars et du 13 juin prochains. L’initiative antiburqa ainsi que l’e-ID sont rejetés, ce dernier objet l’a été à la quasi-unanimité des délégués. Le non à l’accord avec l’Indonésie est également prôné par 118 voix contre et 80 pour.

Pour le scrutin du 13 juin, la loi sur le CO2, l’initiative populaire «Pour une eau potable propre et une alimentation saine – pas de subventions pour l’utilisation de pesticides et l’utilisation d’antibiotiques à titre prophylactique» ainsi que l’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» sont acceptées.

Réforme de l’AVS et coronavirus

Les représentants du parti de gauche ont également discuté de la réforme de la prévoyance vieillesse. Car cette année Parlement doit débattre du projet de réforme AVS21 qui vise à stabiliser le niveau des rentes ainsi que le financement de l’AVS et de la prévoyance professionnelle. Pour le PS, la politique en matière de prévoyance vieillesse doit reposer sur des objectifs d’équité sociale et non sur une lutte entre les générations. «De véritables réformes dans les premier et deuxième piliers doivent réellement améliorer les rentes des bénéficiaires et ne pas se faire au détriment des femmes», a explicité la coprésidente du PS Suisse, Mattea Meyer.