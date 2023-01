France : Les délégués du PS entérinent la victoire d’Olivier Faure

Les délégués du congrès socialiste à Marseille ont entériné samedi la victoire d’Olivier Faure comme premier secrétaire du PS, grâce à un accord avec son rival Nicolas Mayer-Rossignol, qui met un terme à plusieurs jours de contestations et fractures internes .

«Pacte de gouvernance collective»

Au deuxième jour du congrès, au palais du Pharo, les 186 délégués ont, à la quasi-unanimité, brandi leur carton rouge validant l’accord entre les deux rivaux, et portant sur la composition de la direction notamment. Ce «pacte de gouvernance collective et de rassemblement des socialistes» reconnaît ainsi Olivier Faure comme premier secrétaire du parti.

Le sortant et son rival, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, qui contestait jusqu’à présent sa victoire, se sont mis d’accord sur ce texte en fin de matinée, après une longue nuit de négociations. «Cette maison, vous venez encore, une fois de plus, de la sauver», a réagi au micro, sous les applaudissements, le maire de Marseille Benoît Payan, qui a dit «avoir eu peur ces derniers jours». Juste avant le vote, les deux rivaux se sont salués et embrassés devant les militants, qui criaient «tous ensemble, tous ensemble, socialistes».