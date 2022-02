Congrès – Les délégués PS lancent deux initiatives et un référendum

Deux oui et un non le 15 mai

Les délégués du PS ont également arrêté samedi leurs mots d’ordre pour les trois objets en votation le 15 mai. Ils ont refusé par 282 voix contre 22 le mandat de l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes et l’augmentation de la contribution financière de la Suisse à Frontex. Pas question pour les socialistes de renforcer la fermeture des frontières extérieures de l’Europe et d’accélérer les vols spéciaux pour les déportations forcées à une échelle européenne.