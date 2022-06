Suisse : Les délits routiers de mineurs ont fortement augmenté en 2021

Les jugements pour mineurs sont à la hausse dans plusieurs domaines et particulièrement sur la route. Seule exception, les condamnations en lien avec la drogue sont en baisse.

La hausse est surtout sensible pour les «violations graves»: les jugements ont bondi de 51,1%, passant de 94 cas en 2020 à 142 en 2021. «Dans ces cas, il s’agit majoritairement des excès de vitesse», note l’OFS. À noter que le type de véhicule et la légalité de sa conduite n’influent pas sur ce chiffre là. Le nombre de cas de «conduite sans autorisation» a augmenté lui aussi de 13,5%. Le phénomène n’est pas global: un coup d’œil aux statistiques des mêmes condamnations mais pour les adultes montre que ceux-ci se sont mieux comportés que l’année précédente. Chez les adultes, les violations graves ont diminué de 6,79%.

Partout sauf pour les stups

Les autres chiffres dévoilés par l’OFS ne sont pas plus rassurants et commencent à s’inscrire dans la durée. Pour les infractions de violence, «entre 2018 et 2021, l’augmentation des jugements prononcés est de 37,2% (+2,4% par rapport à 2020)», relève l’Office de la statistique. Même chose pour les infractions contre le patrimoine (+23,1% depuis 2018), contre les autorités publiques (+66,5%) et l’intégrité sexuelle (+99,7%).