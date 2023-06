En Suisse, les délits routiers des mineurs ont augmenté en 2022

En 2022, un total de 20’797 jugements pour mineurs a été prononcé en Suisse, cela représente une baisse de 2,3% par rapport à 2021. Ce sont les jugements en raison du trafic et de la consommation de stupéfiants, selon la loi sur les stupéfiants (LStup) qui ont le plus fortement baissé l’année dernière, respectivement de 24,2% et 20,6%, révèle ce mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS).