Genève

Les demandes d'aide alimentaire explosent

Près de 7500 personnes ont recours aux bons alimentaires des Colis du Coeur chaque semaine à Genève. L'organisation s'attend à une hausse de 2000 à 3000 bénéficiaires d'ici à la mi-mai.

A Genève, de plus en plus de monde peine à se nourrir à cause de la crise sanitaire, ont alerté vendredi des organismes caritatifs. Près de 7500 personnes par semaine ont eu recours aux bons d'achat alimentaire des Colis du Coeur. Et ce chiffre pourrait aller croissant.