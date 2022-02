Suisse : Les demandes d’asile en 2021 ont retrouvé le niveau de 2019

En 2021, 14’928 demandes d’asile ont été déposées en Suisse, soit 35,2% de plus qu’en 2020. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) table sur 16’500 nouvelles demandes d’asile en 2022.

L’an dernier, les demandes d’asile déposées en Suisse ont augmenté de 35,2% par rapport à 2020 DR

L’an dernier, 14’928 personnes ont demandé l’asile en Suisse, soit 3887 de plus qu’en 2020. Cette hausse s’explique avant tout par le fait que les restrictions de voyage imposées pour endiguer la pandémie de coronavirus ont été moins drastiques qu’en 2020, constate le SEM dans un communiqué publié mardi.

Demander originaire principalement d’Afghanistan

Avec 3079 demandes, l’Afghanistan a été le principal pays de provenance des requérants. Parmi ces demandes, 35 étaient des demandes de regroupement familial, 165 concernaient des naissances et 90 étaient des demandes multiples. Le nombre de nouvelles demandes d’Afghans s’élève donc à 2789. Autres pays de provenance importants: la Turquie (1455 demandes primaires et 875 demandes secondaires), l’Érythrée (386 primaires et 1642 demandes ), la Syrie (467 primaires et 554 secondaires) et l’Algérie (991 primaires et 21 secondaires).

En 2021, le SEM a traité 15’464 demandes d’asile en première instance. Et 5369 personnes ont obtenu l’asile; le taux d’octroi de l’asile s’est ainsi élevé à 37,0% (2020: 33,3%). Le taux de protection (octroi de l’asile ou admission provisoire après une décision d’asile de première instance) a atteint 60,7% (contre 61,8% un an plus tôt).

Retours en forte baisse

Comme en 2020, le domaine des retours a été fortement affecté par la pandémie. La situation en matière de départs n’est pas encore revenue à la normale. Les choses se sont en revanche améliorées sur le plan de l’identification et de l’obtention de documents. La majorité des consulats et ambassades ont maintenant repris leurs activités.

Malgré le surcroît de travail organisationnel qu’elles représentent, les auditions centralisées avec des délégations étrangères ont pu en principe reprendre. De nombreuses personnes provenant de pays vers lesquels les retours étaient impossibles en raison du Covid ont également pu être identifiées. Au 31 décembre 2021, le nombre total de cas de soutien au retour dans le domaine de l’asile avait diminué de 4,8%, pour s’établir à 3666 personnes (2020: 3853).

Hausse des demandes prévue en 2022

Pour 2022, le SEM table, selon le scénario le plus vraisemblable, sur 16’500 nouvelles demandes d’asile (+/-1500). Vu la multitude de foyers de crises et de conflits qui existent au Proche-Orient, au Moyen-Orient et sur le continent africain, le potentiel migratoire vers l’Europe reste élevé. La migration vers la Suisse liée à l’asile dépendra largement de l’évolution de la migration vers la Grèce, la Bulgarie et le sud de l'Italie ainsi que des migrations secondaires via la route des Balkans et l’Italie.