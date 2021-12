Suisse – Les demandes d’asile risquent de grimper en 2022

Pour 2022, le chef du SEM, qui quitte son poste à la fin de l’année pour cause de retraite, table sur 15’000 dossiers. Mais la Suisse pourrait très bien devoir faire face à 25’000 demandes, prévient-il aussi. En effet, la probabilité d’un tel scénario est plus élevée en 2022 que cette année. Il pourrait devenir réalité si la situation sur le front du Covid s’améliore dès le printemps. «Le virus devrait alors moins freiner les migrants qu’aujourd’hui», estime le chef du SEM. En outre, davantage de personnes pourraient tenter de traverser la Méditerranée, entre l’Afrique du Nord et l’Italie, selon Mario Gattiker. «Cette année déjà, les débarquements en Italie ont augmenté», constate-t-il.

Instabilité en Afrique

Le chef du SEM souligne par ailleurs que le nombre de réfugiés de Syrie et d’Afghanistan est en hausse en raison de la fin du blocus de la route des Balkans cet été. Du coup, ils quittent la Grèce pour gagner l’Europe occidentale. «Ceux qui veulent aller en France ou en Grande-Bretagne passent par la Suisse», souligne Mario Gattiker. Mais il précise: «La plupart du temps, ils ne déposent pas de demande d’asile et poursuivent rapidement leur voyage. Et selon la loi en vigueur, nous ne pouvons pas les arrêter», indique-t-il. La Suisse s’efforce donc d’assurer le meilleur contrôle possible de ces migrants.