En 2020, 11’041 demandes d’asile ont été enregistrées dans notre pays. En janvier 2020, les prévisions se situaient entre 15’000 et 16’000, a indiqué lundi Mario Gattiker, secrétaire d’État aux migrations, dans les colonnes de «Blick». Ce nombre, qui est le plus petit depuis 2007, a permis de faire près de 160 millions d’économie dans le domaine de l’asile. Durant la pandémie, les centres accueillant des demandeurs d’asile n’ont connu que 230 infections et aucun mort. «Les organisations d’aide aux demandeurs d’asile et nos employés ont fait un excellent travail dans les centres d’asile fédéraux et ont fait comprendre aux demandeurs d’asile les règles du Covid-19», a explicité Mario Gattiker.