Fribourg : Les demandes de consultations psy en prison ont doublé en cinq ans

Si le nombre de suicides parmi les détenus est stable, ce n’est pas le cas des troubles mentaux, de plus en plus nombreux dans la population carcérale fribourgeoise.

Si le nombre de suicides dans les prisons fribourgeoises est stable, les troubles mentaux chez les détenus sont, eux, en augmentation. L’Établissement de détention fribourgeois, qui réunit les structures pénitentiaires du canton de Fribourg, peut abriter 300 détenus: 200 sur le site de Bellechasse et 100 à la Prison centrale. «Sur ce nombre, on dénombre depuis l’an 2000 un seul cas de décès par suicide sur le site de Bellechasse et trois sur celui de la Prison centrale, sans évolution notable sur les 30 dernières années», indique le secrétaire général adjoint à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) de l’État de Fribourg, dans «La Liberté».