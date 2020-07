Internet

Les demandes suisses de renseignements à Google en hausse

En 2019, la Suisse a fait 1097 demandes concernant 1787 comptes, notamment Gmail ou YouTube, un chiffre en nette augmentation.

L'Office fédéral de la police (fedpol) et les cantons ont fait davantage de demandes à Google l’année dernière pour obtenir des informations sur des utilisateurs. Au total, les autorités suisses ont adressé 1097 demandes au géant de l’Internet, selon son rapport sur la transparence.

Fedpol a soumis un total de 407 demandes à Google en 2019. La plupart de ses requêtes concernent des cas de pornographie enfantine (186 demandes, 45,7%) et de fraude (152, 37,3%), a précisé fedpol à Keystone-ATS, confirmant une information du «SonntagsBlick».

Google a répondu à 83% de ces requêtes

Selon les données publiées tous les six mois par Google dans son rapport sur la transparence, la Suisse a fait 1097 demandes, concernant 1787 comptes, notamment Gmail ou YouTube, en 2019. Un chiffre en nette augmentation par rapport à l’année précédente. La Suisse avait alors fait 634 demandes. Au cours des six derniers mois de 2019, Google a répondu à 83% de ces requêtes, contre 75% durant les six premiers mois.