Genève

Les démarcheurs inspirés par Alain Berset et l’OFSP

Toujours créatifs, les call centers ont repris l’actualité liée au Covid-19 pour se rendre crédibles.

«Bonjour, nous vous appelons à la demande d’Alain Berset afin de fixer un rendez-vous avec un conseiller, pour économiser sur vos assurances.» La semaine passée, Paul* a eu la désagréable surprise de se faire épingler par une démarcheuse de la société Audit santé. «J’ai joué le jeu, pour voir jusqu’où elle allait», a-t-il raconté. Bon réflexe, puisque après la mention du conseiller fédéral, on lui indique que «le rendez-vous est obligatoire» avant de le lui fixer de force. «Quand j’ai commencé à poser des questions, on m’a raccroché au nez.»

Exemple «contre-productif»

À l’OFSP, on n’a pas connaissance de ces pratiques ou arguments de vente. Idem à la Fédération des consommateurs romands (FRC). «La mention d’autorités est un grand classique du démarchage téléphonique, analyse Sandra Renevey, juriste. Dans le cas présent, on peut dire qu’ils sont créatifs, car ils mentionnent plus volontiers des offices.» Pour la spécialiste, citer Alain Berset est plutôt contre-productif. «C’est tellement gros que cela peut mettre la puce à l’oreille.»