Etats-Unis: Les démocrates ont peur de perdre New York au profit des républicains

États-Unis : Les démocrates ont peur de perdre New York au profit des républicains

Depuis octobre, la course entre l’opposition de droite et la majorité de centre gauche s’est resserrée.

Le républicain Lee Zeldin et la démocrate Kathy Hochul. AFP

Et si New York donnait un coup de barre à droite? Peu de gens imaginaient avant les élections américaines de mardi que la ville et l’État, considérés comme des bastions progressistes de gauche, puissent échapper au contrôle des démocrates au profit des républicains conservateurs.

Mais depuis octobre, en pleine flambée des prix et de poussée du sentiment d’insécurité dans la plus grande ville des États-Unis et le quatrième État du pays, la course entre l’opposition de droite et la majorité de centre-gauche s’est resserrée. Jusqu’à ce que des sondages évoquent un coude-à-coude, voire une défaite sur le fil de la gouverneure démocrate centriste Kathy Hochul, au profit du républicain Lee Zeldin, soutenu par Donald Trump.

Outre les élections de gouverneurs et d’élus locaux dans tout le pays, les scrutins de mardi vont renouveler un tiers des 100 sièges de sénateurs et l’ensemble de la Chambre des représentants, qui composent le Congrès à Washington.

L’État de New York, 20 millions d’habitants, renverra 26 représentants à la Chambre, dont 19 sortants sont démocrates, mais les républicains pourraient décrocher neuf sièges, selon le «New York Times» et le site ballotpedia.org.

Bleu contre rouge

Une carte électorale du quotidien américain montre qu’en dehors des fiefs démocrates «bleus» des villes de New York, Albany, Buffalo et Rochester, le reste de ce vaste État rural est «rouge», couleur des républicains.

L’avance des démocrates a commencé à fondre en octobre quand Kathy Hochul, 64 ans – non élue mais qui a succédé en 2021 au gouverneur déchu Andrew Cuomo – a été concurrencée par un élu national représentant l’État de New York, Lee Zeldin, 42 ans. De dix points, l’écart est passé à quatre points, voire à un très léger avantage pour Lee Zeldin selon quelques sondages, toutefois sujets à caution aux États-Unis.

Pour Jay DeDapper du sondeur Marist Polls, c’est «la chance la plus réaliste de victoire d’un républicain à la tête de l’État de New York» depuis le dernier gouverneur conservateur George Pataki (1995-2007). L’impact serait «terrible pour les démocrates», relève Jay DeDapper, si «les républicains proclamaient dans tout le pays ‘nous avons remporté New York’», même si la mégapole elle-même restera aux mains d’un démocrate, le maire et ancien chef policier à poigne Eric Adams.

«Désespoir»

Signe de la fébrilité de la gauche new-yorkaise, Kathy Hochul a enchaîné les meetings de fin de campagne où elle a reçu l’accolade du président Joe Biden, de sa vice-présidente Kamala Harris et du couple Hillary et Bill Clinton.

Joe Biden, bientôt 80 ans, a exhorté ses troupes à «voter» pour «sauver la démocratie» et «choisir entre deux visions fondamentalement différentes de l’Amérique», notamment pour l’avortement ou les armes à feu.

Le parti républicain s’est moqué du «désespoir» des démocrates «pour sauver leur majorité» et a prédit un «échec de Biden».

Selon la politologue Mona Kleinberg, Lee Zeldin – financé à hauteur de 11 millions de dollars par le milliardaire des cosmétiques Ronald Lauder – a su profiter de «l’écho, chez les New-Yorkais», du message national des républicains sur la criminalité et l’inflation. Un discours anxiogène amplifié par la presse locale conservatrice, le tabloïd «New York Post» en tête, dans une ville où le sentiment d’insécurité a fortement crû et les prix ont explosé.

«Mal au porte-monnaie»

«Les gens ne votent pas simplement pour Lee Zeldin ou Kathy Hochul, mais vraiment pour ce qu’ils veulent voir réaliser à Washington», centre du pouvoir fédéral, décrypte Mona Kleiberg.

Effie Cassar, patron d’une société de transport de Long Island, à l’est de New York, a ainsi voté deux fois pour Barack Obama, avant de choisir Donald Trump. «Je ne suis pas vraiment la politique, je vois juste ce qui fait mal au porte-monnaie, et tous ceux à qui je parle veulent voter républicain cette fois», confie le quadragénaire à l’AFP.

D’autant que la politologue Mona Kleinberg note une apathie dans les quartiers de gauche et communautaires de New York – Queens, Brooklyn et le Bronx – qui pourrait faire mal à Kathy Hochul.

La démocrate aura aussi besoin des riches banlieues au nord de New York. Jay Gingrich, professeur de médecine et militant démocrate de l’opulent comté de Westchester, pense qu’elle l’emportera mais «n’exclut pas» une victoire de Lee Zeldin si l’électorat de centre gauche s’abstient.