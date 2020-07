Présidentielle américaine

Les démocrates préoccupés par des ingérences étrangères

Des démocrates du Congrès américain ont écrit au FBI pour dénoncer une «campagne concertée d’ingérence étrangère» et demander un briefing à huis clos.

La chef des démocrates à la Chambre des représentants Nancy Pelosi et trois de ses confrères ont fait part il y a une semaine de leurs inquiétudes au chef de la police fédérale Christopher Wray, en lui réclamant d’informer les élus du Congrès avant les vacances parlementaires d’août.

Dans leur courrier, qu’ils ont décidé de rendre public lundi, ils évoquent des «menaces spécifiques, graves» et «persistantes», mais ne fournissent aucun détail. Une pièce jointe contenant des informations classifiées accompagne leur lettre, mais reste confidentielle.

Information sensible

«Nous sommes profondément préoccupés, en particulier parce que le Congrès semble être la cible d’une campagne concertée d’ingérence étrangère, qui vise à propager et amplifier des informations inexactes afin d’influencer l’activité du Congrès, le débat public et l’élection présidentielle de novembre», écrivent-ils.

Les quatre parlementaires demandent au chef du FBI de leur transmettre un calendrier ce lundi, en vue d’un briefing à huis clos de l’ensemble des parlementaires le plus tôt possible. Le FBI a déclaré à l’AFP avoir reçu ce courrier, mais n’a pas voulu en dire plus.