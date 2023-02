80 ans, et alors? : Les démocrates prêts à se ranger derrière Biden pour un second mandat

Au Congrès des démocrates à Philadelphie, tous les doutes sur l’âge du président américain semblent avoir été balayés, et les membres du parti affichent désormais une unité affirmée.

«Etes-vous prêts pour 2024?» «Oui!», crie la foule. Elle semblait jusqu’à il y a peu improbable, mais dans les rangs du parti démocrate réuni en Congrès à Philadelphie, la candidature de Joe Biden à un second mandat s’impose désormais comme une évidence.

«Vous devez tous être ses apôtres»

Des investissements titanesques dans les infrastructures du pays, une défense de la classe ouvrière et des emplois syndiqués... «Aucun président n’en a fait autant» pour le pays, affirme le politique sans détours. Auprès des membres du parti démocrate, venus de tout le pays pour se préparer à la prochaine élection présidentielle , il exhorte: «Nous devons sortir, promouvoir tout cela auprès du peuple américain.»

80 ans, et alors ?

Balayés, tous les doutes sur l’âge de Joe Biden , qui avait promis en 2020 de faire de sa présidence une sorte de «pont», qui ouvrirait la voie aux générations futures. «On me parle de ça de temps en temps, mais vraiment moins que vous ne le pensez», affirme Ken Martin, comme pour minimiser la question brûlante. S’il était réélu, Joe Biden aurait 86 ans à la fin de son second mandat.

L’élu local de Pennsylvanie Malcolm Kenyatta, de près de 50 ans le cadet du président, renchérit auprès de l’AFP: «Je ne me permettrais pas de le discriminer sur son âge tant qu’il défend un programme qui fonctionne.» Désormais, les démocrates font bloc autour du président, dont la déclaration de candidature paraît imminente. Même les membres de l’aile la plus progressiste du parti, pourtant pas avares de critiques sur le programme social et climatique du président au début de son mandat, sont rentrés dans le rang.