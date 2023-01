«Evil Dead Rise» : Les démons vont encore vous faire frémir

La première bande-annonce du film «Evil Dead Rise», prochain volet de la franchise d’horreur culte de Sam Raimi vient d’être mise en ligne. Et il y a de quoi faire des cauchemars. On y voit une famille sous l’emprise d’une jeune maman possédée par une force démoniaque. Et celle-ci est prête à tout pour massacrer ses proches.

«Evil Dead Rise», qui sortira en salles le 21 avril 2023, est produit par Sam Raimi et écrit et réalisé par Lee Cronin. La fiction est le cinquième opus de la franchise, après le film original, en 1981. «Evil Dead 2» est sorti en 1987, et «Evil Dead 3: L’Armée des ténèbres», en 1992. Il aura fallu attendre 2013 pour la sortie du très réussi remake d’«Evil Dead», de Fede Alvarez. Celui-ci avait été encensé par la critique et connu un grand succès au cinéma.