Réalisée entre mai et juin via des questionnaires et des entretiens, l’étude de l’Unige a porté sur plus de 220 personnes parmi celles venues chercher de l’aide alimentaire aux Vernets. Les résultats montrent la dégradation des conditions de vie d’une population déjà précarisée. Le semi-confinement a privé un quart d’entre elles de tout emploi. Parmi les autres, plus de 80% ont vu leurs heures de travail diminuer et leur salaire – déjà modeste – baisser. Et ce, indépendamment de leur niveau de formation. Plus du quart des personnes interrogées a renoncé aux soins médicaux. La moitié a aussi avoué avoir dû emprunter de l’argent, souvent à des taux d’intérêts élevés. Faute de moyens financiers, 61% d’entre elles ont diminué les quantités de nourriture pour les repas et 90% ont dû se résoudre à réduire la qualité et la diversité de leurs aliments.