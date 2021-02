Suède : Les «déneigeurs du ciel» bravent le vertige sur les toits

Une armée de «balayeurs» s’occupent d’enlever la neige sur les bâtiments des villes, afin d’éviter des accidents ou des dégâts aux toitures. Une mission pas sans danger.

En cette journée hivernale ensoleillée, du haut de sa toiture, Andrei et Alex voient doucement se réveiller Gamla Stan, le coeur historique de Stockholm, et admirent la vaste étendue blanche qui s’offre à eux. «En étant ici sur le toit et en regardant le ciel, on ressent cette liberté», raconte Andrei, qui fait fi du froid mordant.

«Pas de place pour les erreurs»

Installé sur son perchoir, son geste est fluide, et l’assurance de rigueur. Il faut aller vite, une autre toiture les attend déjà. Les habitudes ne doivent pas éclipser la sécurité. Pour le déneigeur, «c’est la règle numéro un et il n’y a pas de place pour les erreurs ici, si vous faites une erreur, ce peut être votre dernière».

Le danger reste donc de mise, pour les débutants comme pour les plus aguerris, même si Andrei le reconnaît: au début, la mission «était effrayante mais après un certain temps, on s’y habitue, c’est un travail comme un autre, on n’y pense plus vraiment».