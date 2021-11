Objectif climatique 2030 - «Les denrées et les produits ne coûteront certainement pas moins cher»

Jean-Christophe Füeg: La majeure partie de l’«Ajustement à l’objectif 55» se présente sous forme d’une législation européenne spécifique, sans impact direct sur la Suisse. En tant qu’État souverain, la Suisse détermine en effet ses propres objectifs. Néanmoins, comme les ambitions de l’UE en matière de climat ne cessent d’augmenter, il se peut que la Suisse doive un jour se justifier. Car, au sein de l’UE, plus un État membre est riche, plus son implication doit être importante.

L’échange de droits d’émission sera également étendu à la navigation, aux bâtiments et aux transports, et renforcé pour ce qui est de l’aviation. Quelles répercussions sont envisageables?

La Suisse va-t-elle devoir se «rattraper»?

L’impact sur l’aviation devrait être directement perceptible. Le nouveau système d’échange de droits d’émission lié à la chaleur et au transport sera probablement important. Et tout ce qui touche à notre taxe CO 2 sur les carburants et à l’obligation de compensation pour les carburants devra être clarifié.

Ils ne coûteront en tout cas certainement pas moins cher. Mais si les combustibles deviennent plus coûteux, de plus en plus de personnes de l’UE ne seront plus capables de chauffer leur maison de manière adéquate. C’est pourquoi les gouvernements sont toujours plus réticents à répercuter les coûts du changement climatique sur les citoyens. Ils préfèrent cibler les entreprises et couvrir les coûts supplémentaires par des taxes.

Le chemin vers la neutralité climatique est escarpé. Les derniers 10% de réduction des émissions seront nettement plus difficiles à atteindre que les premiers 10%. L’installation d’éoliennes et de panneaux solaires est relativement aisé. Il est en revanche plus difficile de rénover des centaines de millions de bâtiments. Transformer des industries et des chaînes de valeur entières, comme dans le cas de l’hydrogène, sera encore plus compliqué. Pour l’instant, l’UE peut partiellement amortir les coûts grâce à son fonds de reconstruction, mais un jour, les dettes devront être remboursées.

Notre pays est à la traîne en matière d’énergies renouvelables. De nombreux projets sont bloqués. Si l’on ajoute les émissions issues des produits de consommation importés, la Suisse, eu égard à son nombre d’habitants, se classe parmi les pires pays au monde. Cela nuit à l’image d’élève modèle.