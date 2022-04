Patrouille des Glaciers: Les départs des premières courses reportés de 24 heures

À Verbier (photo d’illustration). Sébastien Anex/LMS

Malgré le scandale autour des rémunérations de la Patrouille des Glaciers (PdG), le Département de Viola Amherd confirmait la tenue de l’édition 2022. Mais les premières patrouilles, censées s’élancer ce mardi soir après quatre ans d’absence, devront patienter 24 heures de plus avant de pouvoir participer à la mythique épreuve de ski-alpinisme, et ce en raison des mauvaises conditions météorologiques de lundi. Les départs des courses Z1 et A1 sont ainsi reportés de 24 heures et devraient se tenir mercredi dès 21h30. «Le commandant de la Patrouille des Glaciers accorde la priorité absolue à la sécurité des patrouilleurs comme à celle des militaires et des civils qui travaillent sur le parcours», peut-on lire dans le communiqué de la PdG.

«Les précipitations de neige fraîche et de pluie des derniers jours ont affaibli le manteau neigeux et obligent à des travaux de sécurisation supplémentaires en prévention de possibles avalanches. Ces interventions nécessitent une journée additionnelle», détaille encore le communiqué. La décision du commandant de la Patrouille des Glaciers est motivée par l’analyse de la situation en montagne fournie par les spécialistes de la sécurité et de la météorologie.

Plus de 1500 patrouilles

Dès 21h30 mercredi donc, ce sont ainsi près de 310 équipes de trois personnes qui partiront de Zermatt de manière échelonnée. Ces patrouilles s’attaquent à un parcours de 57,5 km avec 4836 mètres de dénivelé positif qui les amèneront jusqu’à Verbier, en passant par Arolla, avec un point culminant à 3650 m à Tête Blanche.

Plus tard dans la nuit de mercredi à jeudi, environ 360 équipes prendront le départ du petit parcours, long de 29,6 km et comptant 2200 mètres de dénivelé positif, qui démarre à Arolla et se termine à Verbier, avec un point culminant au Col de la Rosablanche à 3191 m.

Au total, cette grande manifestation compte 1517 patrouilles au départ (avec les courses Z2 et A2 – car chaque course a lieu deux fois pendant la semaine des courses), 35 nationalités et 18% de femmes parmi les participants.

Aspects pratiques

À noter que ce mardi 26 avril, des contrôles du matériel avancés supplémentaires sont mis en place à Sion de 15h00 à 20h00 et à Zermatt de 8h30 à 17h00. Le retrait des dossards n’aura lieu que le jour de la course à Zermatt (Z1) et à Sion (A1). Les patrouilles de l’épreuve Z1 sont invitées à rejoindre Zermatt, uniquement le mercredi 27 avril. Les patrouilles déjà présentes sur Zermatt, peuvent rester une nuit supplémentaire (les repas sont à leur propre charge, la nuitée est comprise dans la finance d’inscription).

Aussi, alors qu’elle était prévue initialement jeudi, la Patrouille des jeunes a annoncé être déplacée à vendredi.