Mobile : Les dépenses dans les boutiques d’apps bondissent en 2021

Selon le cabinet App Annie, les possesseurs de smartphones vont dépenser au total plus de 121 milliards de dollars cette année en jeux et apps.

Les joueurs et les utilisateurs d’applications mobiles n’ont jamais dépensé autant d’argent dans les boutiques d’apps mobiles qu’en 2021. Selon le cabinet d’analyse App Annie, les dépenses mondiales dans l’App Store et le Google Play devraient dépasser les 121 milliards de dollars d’ici à la fin de l’année (contre 112 milliards en 2020), la pandémie ayant stimulé l’adoption d’un mode vie mobile. App Annie confirme sa précédente prévision selon laquelle les dépenses prévues dépasseraient les 120 milliards de dollars.

Les joueurs en tête

Les joueurs comptent parmi les utilisateurs ayant dépensé le plus d’argent. Ils représentent 60% des revenus sur l’App Store d’Apple et même 80% sur le Google Play.

Par ailleurs, d’après les données d’App Annie, le jeu mobile «Bridge Race» a été le jeu qui a le plus progressé en 2021 dans le monde en matière de téléchargements. Il est suivi dans l’ordre par «Hair Challenge», «Count Masters» et «High Heels». Dans le classement de la plus grande progression quant aux dépenses de la part des joueurs, on retrouve dans l’ordre les jeux «Genshin Impact», «Uma Musume Pretty Derby» et «Roblox».