Les dépenses de Fribourg vont prendre l’ascenseur

Fribourg : Les dépenses du Canton vont prendre l’ascenseur ces prochaines années

Le porte-monnaie du canton de Fribourg, pourtant bien garni, risque fort de s’aplatir ces quatre prochaines années. Vendredi, le Gouvernement a en effet présenté son plan financier pour la période 2023-2026. Il en ressort principalement que les dépenses de l’État vont sérieusement prendre l’ascenseur. Pour ce qui est des investissements, les conseillers prévoient un excédent de plus d’un milliard de francs. Parmi les projets les plus importants, on peut relever l’achèvement de certaines réalisations issues de la précédente législature (Bibliothèque cantonale et universitaire, Collège Ste-Croix, Campus Lac-Noir, Établissement de détention fribourgeois, Agroscope Liebefeld-Posieux), ainsi que le début de travaux d’envergure (Musée d’histoire naturelle, Université, Prison centrale, Grangeneuve, Château de Bulle).