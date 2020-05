Suisse

Les dépenses fondent, reflet de la crise en cours

Plusieurs secteurs suisses voient la quasi-totalité de leurs revenus s'évaporer. Le budget consacré à l'alimentation est pratiquement le seul à augmenter.

Durant le premier mois du confinement, les clients de PostFinance ont dépensé 21% en moins, comparé à la même période l'année dernière, révèlent des données fournies par l'organisme financier à la RTS. De 2,85 milliards francs, cette somme a chuté à 2,25 milliards. Ces montants représentent 80% du volume total des transactions. Et en ignorant la facture du loyer ou les achats alimentaires, le glissement devient encore plus impressionnant et atteint les 30%.