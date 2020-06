L’état de Vaud s’allie à QoQa

Les députés acceptent d’investir 15 millions dans le plan «WelQome»

Le plan de relance post-coronavirus «WelQome», né de l'alliance entre le canton et la société de vente en ligne QoQa, a suscité discussions et critiques, avant d'être largement accepté.

Lancée mardi dernier, la plateforme WelQome permet au client qui achète une prestation de bénéficier, grâce à l'aide de l'Etat, d'un rabais de 20%. Le prestataire recevra pour sa part une plus-value de 10%. L'objectif: stimuler la consommation et la reprise au bénéfice d'acteurs locaux des secteurs du tourisme, de la viticulture, de la restauration, de l'hôtellerie et des loisirs, a rappelé Philippe Leuba, ministre en charge de l'économie.

Les députés avaient eu vent de l'opération par un communiqué diffusé pendant leur séance mardi dernier. Plus d'un a été outré par ce manque de respect des procédures. «Le gouvernement nous met devant le fait accompli. On traite par-dessus la jambe le processus démocratique», a regretté Jérôme Christen du groupe PDC Vaud libre.

Situation d'urgence

Et de souligner qu'après six jours, le succès est au rendez-vous: 15% du fonds de soutien est déjà redistribué. D'autres cantons trouvent ça fantastique, a-t-il expliqué.

«Le Conseil d'Etat a eu une idée excellente, géniale, en raison de la valorisation des acteurs locaux», a renchéri le député UDC Philippe Jobin, même s'il s'en était offusqué la semaine précédente. Le processus est lancé, on ne peut plus s'y opposer, a-t-il par ailleurs constaté.

Protection des données

Les bémols ont notamment concerné la protection des données détenues par Qoqa. A gauche, notamment, on s'est inquiété de leur stockage chez Amazon Europe.

Par ailleurs, les partenaires de l'opération doivent certifier dans une charte qu'ils tiennent compte du climat, de l'environnement et qu'ils encouragent la mobilité douce et les transports publics. «Comment sera vérifiée la mise en pratique?», se sont inquiétés le Vert Pierre Zwahlen et l'UDC Yves Cuérel.