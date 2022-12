Italie : Les députés adoptent le budget 2023 à l’issue d’un vote de confiance

En effet, ce budget voté après plusieurs séances nocturnes des députés et des membres du gouvernement pour trouver la quadrature du cercle prévoit plus de 21 milliards d’euros au titre des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie et à l’inflation générale qu’elle entraîne. Le projet de budget a obtenu 221 +oui+ contre 152 +non+ à la Chambre des députés. Les sénateurs doivent à leur tour l’adopter, la semaine prochaine, avant le Nouvel-An, et le gouvernement posera certainement de nouveau la question de confiance pour éviter toute modification de son projet.