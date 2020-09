Canton de Neuchâtel : Les députés approuvent les crédits Covid et saluent le rapport de l’exécutif

Le parlement neuchâtelois a validé mardi de nouvelles dépenses en lien avec la crise du coronavirus dans le canton, qui se montent à 100 millions de francs au total pour l’année 2020.

«Cette crise à l’ampleur sans précédent a demandé un engagement hors norme. Nous avons pu nous appuyer sur des collaborateurs compétents et des institutions parapubliques efficientes», a déclaré la présidente du Conseil d’Etat Monika Maire-Hefti. «Il faut continuer à lutter, à croire en l’avenir, à rester solidaire, à préserver la cohésion, à limiter les dégâts économiques et à recréer une dynamique positive pour le canton», a-t-elle ajouté.

Au niveau financier, les coûts totaux de la crise, en termes de baisse de recettes et de hausse des charges, se monteront à 100 millions de francs pour 2020 et aussi pour 2021, a expliqué Laurent Kurth. Le conseiller d’Etat, en charge des finances et de la santé, a aussi répondu à deux députés qui s’interrogeaient sur la lenteur de la publication du résultat d’un test Covid-19 qui peut prendre jusqu’à 72 heures dans le canton de Neuchâtel, contre 4h à Yverdon (VD).

Raccourcir le délai des tests

«Nous avons conscience de l’impact social et économique d’une quarantaine», a rappelé Laurent Kurth. «Notre choix de centres de tri infirmier permet de réaliser les tests à un moment pertinent et de les cibler, ce qui sera encore plus nécessaire, si l’on vient à en manquer». Les enquêtes d’entourage offrent aussi des données précieuses que l’on n’obtient pas, via des drive-in (ndlr: comme à Yverdon), a-t-il précisé.