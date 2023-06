Des députés boudent la séance mais pas les jetons de présence

«Constatant que le cadre légal n’offre pas de latitude, le Bureau du Grand Conseil a décidé d’en rester à la règle qui veut qu’une séance convoquée et officialisée est due, indépendamment des circonstances, en raison des dispositions prises par les députés et de la préparation de la séance plénière.» Le Grand Conseil vaudois va verser des jetons de présence à l’ensemble des députés qui ont pris part à la courte et houleuse séance du 30 mai dernier. Y compris les élus de droite qui avaient quitté la salle lorsqu’une élue d’EaG avait implicitement accusé un député PLR de harcèlement sexuel.