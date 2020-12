Royaume-Uni : Les députés britanniques approuvent l’accord post-Brexit

À la veille de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, les députés britanniques ont approuvé à une écrasante majorité mercredi l’accord de libre-échange.

À la veille de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen, les députés britanniques ont approuvé mercredi l’accord post-Brexit conclu entre Londres et l’Union européenne pour encadrer la rupture historique.

Signé au cours d’une brève cérémonie dès mercredi matin par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son homologue du Conseil Charles Michel, le texte de 1.246 pages doit être paraphé dans l’après-midi par le Premier ministre britannique Boris Johnson, après avoir traversé la Manche à bord d’un avion de la Royal Air Force.

Après un débat limité à une matinée, il a été voté par les députés britanniques, par 521 voix et 73 contre. C’est désormais au tour des Lords, à la chambre haute du Parlement, de l’examiner.

«Meilleur ami»

Saluant l’ouverture d’un «nouveau chapitre», Boris Johnson a assuré devant les députés que le Royaume-Uni resterait «le meilleur ami et allié» de l’Union européenne, après en avoir été un «membre peu convaincu».

Le dirigeant conservateur a aussi espéré que cet accord «mette fin à une partie de la rancune et des récriminations» et permette aux Britanniques de «passer à autre chose» après les quatre ans et demi de déchirements ayant suivi le référendum de juin 2016.