Vaud : Les députés envisagent de créer une allocation pour pallier les RHT

Le Grand conseil vaudois a soumis ce mardi une proposition d’aide pour tous ceux qui touchent moins de 4000 francs. Une commission va étudier sa pertinence.

Souhaitable

Cette proposition a reçu un accueil préliminaire plutôt favorable. «Cette aide paraît souhaitable, mais il faut trouver la solution la plus ciblée et la plus utile possible», a expliqué Jean Tschopp, chef de groupe socialiste. Il est important de discuter en commission de certains éléments, notamment des limites de fortune et de la durée de cette base légale, a-t-il ajouté.