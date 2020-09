Fribourg : Les députés envoient aussi trois initiatives à Berne

Les autorités fribourgeoises demandent une meilleure adéquation entre primes maladie et coûts des prestations. Elles suivent ainsi des initiatives similaires d’autres cantons latins.

Les cantons latins veulent par leur action obtenir une meilleure adéquation entre primes maladie et coûts des prestations (archives).

Le Grand Conseil fribourgeois soutient le Conseil d’Etat dans sa démarche pour une meilleure adéquation entre primes maladie et coûts des prestations. Il dépose, à la suite d’autres cantons, trois initiatives cantonales en ce sens auprès de l’Assemblée fédérale.

Les décrets y relatifs ont été acceptés vendredi sans opposition, tous les groupes politiques les saluant et les soutenant. La démarche des autorités fribourgeoises rejoint concrètement désormais des initiatives semblables des cantons du Tessin, à l’origine du processus, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et du Jura.

Coûts et primes

Les cantons sont «fermement» convaincus que l’analyse des coûts est indissociable d’une évaluation des primes, car elle en est la conséquence directe et constitue l’élément-clé des dépenses de santé. «L’évaluation des primes émise par les assureurs est justement la véritable valeur ajoutée de l’avis cantonal», selon le Conseil d’Etat.

Le canton, après évaluation des coûts globaux et ceux de chaque caisse, indique les propositions de prime qu’il estime plausibles et celles qui sont trop élevées ou trop basses. Il en explique les raisons et recommande des correctifs. Un «contrôle démocratique» est impératif tant de la part de la Confédération que des cantons.