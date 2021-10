France : Les députés français s‘attaquent aux «thérapies de conversion»

Les députés français ont voté mardi, à l’unanimité, une proposition de loi visant à interdire ces pratiques cherchant à imposer l’hétérosexualité.

Examiné en première lecture à l’Assemblée nationale, en procédure accélérée, ce texte propose de punir ces pseudo «thérapies» de deux ans d’emprisonnement et 30’000 euros d’amende. (Image d’illustration)

Un délit spécifique pour mieux lutter contre des pratiques «moyenâgeuses»: les députés français ont adopté mardi à l’unanimité une proposition de loi visant à réaffirmer l’interdiction des «thérapies de conversion», qui entendent imposer l’hétérosexualité aux personnes lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT).

Examiné en première lecture à l’Assemblée nationale, en procédure accélérée, ce texte propose de punir ces pseudo «thérapies» de deux ans d’emprisonnement et 30’000 euros d’amende, portés à trois ans d’emprisonnement et 45’000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur. Ces «thérapies» qui prétendent «soigner» les homosexuels sont mal connues en France et difficilement quantifiables.