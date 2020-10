Grand Conseil : Les députés genevois veulent une autre politique de détention

Une motion visant à apporter des solutions face à la surpopulation carcérale de la prison de Champ-Dollon a été adoptée vendredi par le Grand Conseil genevois.

Par 44 oui, 42 non et 2 abstentions, le Grand Conseil genevois a adopté vendredi une motion pour une politique pénitentiaire humaine, cohérente et économique. Le texte vise à proposer des alternatives à la détention à la prison surpeuplée de Champ-Dollon.