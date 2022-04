«Partygate» au Royaume-Uni : Les députés ouvrent une enquête contre Boris Johnson

Le Parlement britannique a décidé jeudi de saisir un comité spécial dans l’affaire des fêtes à Downing Street durant les confinements, une procédure à haut risque pour le Premier ministre.

Décision prise par consensus

C’est un revers de plus pour le dirigeant conservateur de 57 ans: loin de tourner la page de la crise, il se retrouve avec une troisième enquête, après d’autres en cours administrative et policière en cours. Et ce malgré sa large majorité à la chambre des Communes, sa volonté initiale de s’opposer à la procédure puis une manoeuvre pour la repousser, abandonnée à la dernière minute.