Genève - Les députés passent un savon au Conseil d’État

«Peu courageux», «absent», «endormi», «sourd face aux questions sociales» ou encore «incapable de tenir ses promesses». Voilà quelques adjectifs à l’adresse du gouvernement qui ont volé en séance plénière du Grand Conseil genevois jeudi soir. La majorité du parlement, 52 non et 22 abstentions, a refusé le programme de législature de l’Exécutif débattu avec trois ans de retard. «Un fatras de propositions nulles », a pour sa part résumé Alberto Velasco (PS). «Un Conseil d’État incapable de mener des réformes à part quelques augmentations d’impôts», a fustigé l’UDC Stéphane Florey. «Une absence consternante de leadership et de vision», pour André Pfeffer (UDC). «Ce gouvernement, qui était déjà de gauche, est devenu d’extrême gauche!» s’est même exclamé le PLR Jacques Béné, sous les rires nourris de ses collègues, fâché qu’il est par des dépenses publiques par habitant qu’il juge somptuaires. Au cœur de la mitraille, seul le PDC Olivier Cerutti s’est montré indulgent et a regretté «l’égarement du Grand Conseil dans un jeu de postures indignes des enjeux du moment».