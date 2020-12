Pérou : Les députés péruviens abrogent une loi agricole contestée

Cette loi, qui datait de 2000, accordait des avantages fiscaux aux entreprises mais privait les travailleurs de certains droits et limitait leurs salaires.

Cette loi, qui avait permis de renforcer le secteur péruvien des exportations agricoles – dont le chiffre d’affaires s’élève à 5 milliards par an – accordait des avantages fiscaux aux entreprises mais privait les travailleurs de certains droits et limitait leurs salaires. Elle avait été prorogée il y a un an jusqu’en 2031. Le nouveau gouvernement du président Francisco Sagasti, investi le 17 novembre, avait envoyé le projet d’abrogation de la loi au Congrès.