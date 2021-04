France : Les députés replongent dans le débat sur le droit à l’euthanasie

L’Assemblée nationale débat jeudi d’une proposition de loi ouvrant le droit à une mort médicalement assistée. La droite a déposé une multitude d’amendements.

L’article 1er de sa proposition prévoit que «toute personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, provoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable», peut demander une «assistance médicalisée» pour mourir «par une aide active».

Adoptée en France en 2016, l’actuelle loi «Claeys-Leonetti» sur la fin de vie autorise la sédation profonde et continue, pouvant aller jusqu’à la mort, mais sans euthanasie active. Ce sujet, qui touche à l’intime de tout un chacun et transcende les courants politiques, est encore plus lourd en France dans le contexte de la pandémie de Covid-19, avec plus de 96’600 morts dans le pays.