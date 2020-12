Alcool : Les députés valaisans disent non au «Dry January»

Le Grand conseil valaisan a refusé de peu l’action soutenue par Promotion Santé Valais d’un mois de janvier sans alcool, invoquant le coup porté aux cafetiers-revendeurs.

Selon lui, l’action «Dry January» tombe au plus mal. Elle risque «d’être mortelle pour les producteurs et cafetiers-revendeurs» déjà très impactés par la crise sanitaire, et elle entre en contradiction avec les actions du canton et de la Confédération qui «délient les bourses pour venir en aide et promouvoir et dynamiser l’économie viti-vinicole».