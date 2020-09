Lausanne : Les députés vaudois retrouvent leur salle

Les députés ont mené leur première séance plénière dans la salle du Parlement depuis le 10 mars.

Le Grand Conseil vaudois a repris ses droits mardi matin à Lausanne, après une délocalisation à cause du coronavirus.

Salle ouverte au public

Les députés sont restés masqués durant les débats, sauf lors de leurs prises de parole. Les membres du Conseil d’Etat peuvent aussi se passer du masque s’ils sont moins de quatre en tribune, et s’ils peuvent garder une distance suffisante, a précisé Mme Butera.

La salle du Parlement était également à nouveau ouverte au public et à la presse. L’accès est toutefois limité aux seules places assises et les règles de sécurité sanitaires en vigueur dans la salle plénière doivent être respectées, notamment le port de masques et l’hygiène des mains.