Lausanne Les députés vaudois reviendront masqués au parlement

Les parlementaires vaudois pourront à nouveau débattre dans la salle du Grand Conseil à Lausanne après avoir été délocalisés en mai à Yverdon-les-Bains. Ils devront toutefois porter un masque par mesure de sécurité sanitaire.

Les députés vaudois réintégreront mardi prochain la salle plénière du parlement à Lausanne après avoir délocalisé depuis le 12 mai leur séance à Yverdon-les-Bains en pleine crise du Covid-19. Pour rendre possible ce retour, le port du masque médical sera obligatoire.

La tribune sera à nouveau ouverte au public et à la presse. L’accès sera toutefois limité aux seules places assises et les règles de sécurité sanitaire en vigueur dans la salle plénière devront être respectées, notamment le port de masques et l’hygiène des mains.