Vaud: Les députés veulent une réponse plus musclée contre les féminicides

Le parlement vaudois a débattu du féminicide et des violences conjugales lors de sa séance de mardi.

«Alors que les femmes en Suisse et dans notre canton sont en pleins préparatifs de la Grève des femmes, l’actualité vient nous rappeler cruellement que la vie des femmes peut s’arrêter net sous les coups d’un conjoint, d’un compagnon ou d’un ami.» La députée socialiste Valérie Induni est intervenue au Grand Conseil vaudois, mardi, pour faire part de sa tristesse et de son indignation après les deux féminicides qui ont endeuillé le canton, durant le week-end.

«Nous allons continuer à parler de la violence domestique, à chercher des moyens de la combattre et des relais de parole dans les familles, les quartiers, les entreprises, pour que les femmes osent dire ce qu’elles vivent dans l’intimité de leur foyer, à demander des hébergements pour celles qui fuient leur domicile, à exiger la saisie des armes et des mesures d’éloignement pour les compagnons violents», a soutenu la socialiste. Elle a également préconisé davantage d’actions de prévention de la violence dans les établissements de formation. «Nous allons continuer à demander que la société considère la violence domestique comme un fait de société et pas seulement comme un acte isolé, ressortant du domaine privé», a-t-elle conclu sous les applaudissements des députés.