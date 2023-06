55 millions pour chauffer l’UNIL avec l’eau du lac

L’UNIL va imiter l’EPFL et, ainsi, réduire fortement ses émissions de gaz à effets de serre.

«Un beau projet», pour le conseiller d’État Frédéric Borloz. «Un geste fort», pour le PLR. «Un pas de géant vers la neutralité carbone», pour le PS. Le Grand Conseil et le gouvernement vaudois se sont trouvés unis, mardi, au moment de voter un crédit de 55 millions de francs pour la construction d’une centrale de chauffe sur le site de l’Université de Lausanne. Actuellement, 85% des émissions de CO 2 de l’université viennent du chauffage. La particularité de la centrale, c’est qu’elle utilisera l’eau (froide) du lac et sera presque entièrement souterraine.