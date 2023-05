France: Les députés votent le drapeau européen obligatoire devant les mairies

Au terme d’un examen tendu dans la nuit de mercredi à jeudi, la proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109 en première lecture et doit désormais être examinée par le Sénat.

Des amendements ont assoupli le texte initial, en permettant que les drapeaux puissent être hissés à proximité des mairies ou sur leurs toits et surtout en exemptant les communes de moins de 1500 habitants de cette obligation, pour des raisons financières.

Les députés ont voté un amendement pour garantir, dans toutes les mairies cette fois, la présence du portrait officiel du président de la République, un usage lui aussi répandu. Puis deux autres pour apposer la devise «Liberté, Egalité, Fraternité» sur leurs façades ou afficher la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à l’intérieur.

A un an des élections européennes, le rapporteur de la proposition, Mathieu Lefèvre, a assumé le caractère clivant du texte à «portée symbolique». «Ceux qui ont du mal à masquer leur malaise devant le drapeau étoilé ont tout autant de mal à masquer leurs rêves de Frexit déguisé, rouge pour les uns et brun pour les autres», a-t-il attaqué, ciblant les députés de la gauche radicale et de l’extrême droite.