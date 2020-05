Suisse

Les dernières pluies ont réduit le risque de feux de forêt

Grâce à la pluie des derniers jours, la région lémanique, le Valais et le Tessin en ont fini avec le sécheresse. Mais le danger d'incendie reste marqué dans le Jura notamment.

Les précipitations des derniers jours ont conjuré le risque de feux de forêt avant tout dans la région lémanique, en Valais, en Suisse centrale et au Tessin. Une interdiction générale de faire du feu reste toutefois en vigueur à Zurich et dans les Grisons.

Le danger d'incendie y est marqué (niveau 3 sur 5). Il n'est possible de faire du feu, avec la plus grande prudence, que sur les emplacements prévus à cet effet. Les foyers doivent en outre être surveillés en permanence. Il est recommandé d'y renoncer par fort vent.

En Suisse centrale, le danger d'incendie n'est plus que modéré, raison pour laquelle l'interdiction absolue de faire du feu en forêt a été levée dans les cantons de Lucerne, Obwald, Nidwald, Schwytz et Zoug. Dans le canton de Berne, l'interdiction a déjà été levée jeudi dans la plupart des endroits. Elle reste en vigueur dans le Jura bernois, au pied du Jura argovien et dans la région de Thoune.