Décès d’une crise cardiaque : Les derniers mots de Diego Maradona

Les médias argentins ont raconté en détail les derniers instants de la vie de Diego Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans.

Légende du football, l’Argentin Diego Maradona est mort mercredi à 60 ans, laissant le monde du sport en deuil devant la disparition d’un des joueurs les plus doués, les plus charismatiques et les plus controversés de l’histoire. Le «Pibe de Oro» (»gamin en or»), l’auteur de la «Main de Dieu», Diego Armando Maradona est décédé des suites d’un arrêt cardiaque en Argentine, selon son porte-parole Sebastian Sanchi.