États-Unis : Les derniers soldats américains présents en Irak vont partir

Washington et Bagdad sont parvenues mercredi à un accord sur le retrait des forces combattantes américaines déployées pour combattre l’EI.

Les deux pays «ont confirmé que la mission des États-Unis et des forces de la Coalition s’était désormais transformée en (une mission) de formation et de conseil, permettant ainsi le redéploiement de toute force combattante restante en Irak, le calendrier devant être établi lors de discussions techniques à venir», ont-ils affirmé dans un communiqué conjoint au terme de la discussion stratégique virtuelle.

Biden et Trump d’accord

Joe Biden, pour une fois d’accord avec son prédécesseur Donald Trump, cherche à se désengager des terrains irakien et afghan. Donald Trump avait ordonné le retrait des forces américaines d’Irak et d’Afghanistan au cours des derniers mois de son mandat, le nombre de soldats dans les deux pays plongeant à 2500 au 15 janvier.

Du combat à la formation

«Le passage des forces américaines et internationales des opérations de combat à la formation, l’équipement et l’assistance aux FSI (forces de sécurité irakiennes) reflète le succès de leur partenariat stratégique et garantit un soutien aux efforts continus des FSI pour s’assurer que l’EI ne puisse plus jamais menacer la stabilité de l’Irak», indique le communiqué conjoint.